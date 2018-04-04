Полиция Калифорнии установила личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире сервиса YouTube
Инцидент произошел накануне в городе Сан-Бруно.
Огонь на территории главного офиса видеохостинга YouTube был открыт около часа дня по местному времени. ЧП произошло в кафе для сотрудников. Они сразу начали писать о случившемся на своих страницах в социальных сетях. А спустя несколько минут на место приехали полицейские. Они обнаружили троих раненых — двух женщин и одного мужчину. Открывшая огонь женщина к моменту прибытия стражей порядка покончила с собой. Как позже установила полиция, стрелявшей оказалась 39-летняя жительница калифорнийского города Риверсайд по имени Насим Агдам, об этом сообщает телекомпания ABC. По ее данным, женщина не имела отношения к компании YouTube, однако, по данным источников, она знала одного из пострадавших. Он, вероятно, и был ее целью. Причиной случившегося, по предварительным данным, стал бытовой конфликт. Однако полиция эти сведения официально не комментирует.
В США на днях прошли массовые демонстрации и акции протеста, сотни тысяч участников которых потребовали от властей ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия.
Комментарии6
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patrik05 04 апреля 2018 | 08:12
Полиция Калифорнии установила личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире сервиса YouTube...
Карина Орлова?
poluputing 04 апреля 2018 | 08:23
patrik05: как думаете, если вашей даме оружие дать, что с вами будет? Судя по вашему контенту, вряд ли выживете
maestro_air 04 апреля 2018 | 08:23
patrik05: читать не умеем?
haldey 04 апреля 2018 | 08:26
patrik05: "Хайли лайкли" Настя Агдамова, из личной охраны Путина, по приказу российского президента отвлекает США от переговоров в Анкаре. А под шумок они там договорятся, ну просто нет другого разумного объяснения. Трамп требует прислать дипломатов для замены высланных, а то им и ответить на это нечем, уже некого высылать. Трамп еще просит Лондон передать ему пару клоунов для выступления на международной арене. Пора новые буклеты выпускать, в которых упомянуть и скрипалей для закрепления в головах, что бы русским не отвертеться, и пробирку в ООН пора им же и приписать. Мэй, кто там главный креативщик по выпуску "веселых картинок"...
navsegda 04 апреля 2018 | 08:28
Наивные , можно подумать что парни из Crips или MS-13 покупают стволы в оружейных лавках , имея прозрачную границу с Мексикой о каком контроле они помышляют , Трамп прав надо строить стену
В России с её Сев Кавказом , открытой Средней Азией и ЛНР\ ДНР тоже ни о каком контроле над оружием мечтать не стоит
epynda 04 апреля 2018 | 08:33
В России, такие разборки со стрельбой, были в 90-ые годы прошлого века...
В США, они продолжаются уже более двухсот лет....
Одних школьников, ежегодно расстреливают сотнями...