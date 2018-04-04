Полиция Калифорнии установила личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире сервиса YouTube...

Инцидент произошел накануне в городе Сан-Бруно.

Огонь на территории главного офиса видеохостинга YouTube был открыт около часа дня по местному времени. ЧП произошло в кафе для сотрудников. Они сразу начали писать о случившемся на своих страницах в социальных сетях. А спустя несколько минут на место приехали полицейские. Они обнаружили троих раненых — двух женщин и одного мужчину. Открывшая огонь женщина к моменту прибытия стражей порядка покончила с собой. Как позже установила полиция, стрелявшей оказалась 39-летняя жительница калифорнийского города Риверсайд по имени Насим Агдам, об этом сообщает телекомпания ABC. По ее данным, женщина не имела отношения к компании YouTube, однако, по данным источников, она знала одного из пострадавших. Он, вероятно, и был ее целью. Причиной случившегося, по предварительным данным, стал бытовой конфликт. Однако полиция эти сведения официально не комментирует.

В США на днях прошли массовые демонстрации и акции протеста, сотни тысяч участников которых потребовали от властей ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия.