Сегодня истекает срок ответа мессенджера «Телеграм» на требование РКН предоставить ключи декодирования

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МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» К такому выводу пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне. При этом директор лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что специалисты не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России.
Комментарии1
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kissa_ 04 апреля 2018 | 08:09
Дуров - новый претендент на "Novichok".
Если британцы отравят придурка - Путину не отмазаться.