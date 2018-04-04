В подмосковном Подольске горит склад мебели
Об этом ТАСС сообщили в пресс службе ГУ МЧС России по Московской области. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом ТАСС сообщили в пресс службе ГУ МЧС России по Московской области. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» К такому выводу пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне. При этом директор лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что специалисты не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
eternity88 04 апреля 2018 | 08:09
Странно, что наши доблестные органы еще не выяснили, что все эти пожары (как и вонь под Волоколамском, и прочие зассатые подъезды, и горящие творожки) - суть звенья одной цепи троцки..., в общем, коварного заговора подлых шпионов и убийц против великого вождя и учителя Владимира Владимировича Путина...
aleksandr39 04 апреля 2018 | 08:35
Ополченцы начали процесс образования ПНР ( Подмосковная Народная Республика ) ну как в Донбассе .