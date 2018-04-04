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07:46, 04 апреля 2018

В подмосковном Подольске горит склад мебели

Об этом ТАСС сообщили в пресс службе ГУ МЧС России по Московской области. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Комментарии

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eternity88 04 апреля 2018 | 08:09

Странно, что наши доблестные органы еще не выяснили, что все эти пожары (как и вонь под Волоколамском, и прочие зассатые подъезды, и горящие творожки) - суть звенья одной цепи троцки..., в общем, коварного заговора подлых шпионов и убийц против великого вождя и учителя Владимира Владимировича Путина...

aleksandr39 04 апреля 2018 | 08:35

Ополченцы начали процесс образования ПНР ( Подмосковная Народная Республика ) ну как в Донбассе .

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