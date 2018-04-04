Полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире «YouTube»
По сведениям Эй-би-си, это жительница Калифорнии, 39 летняя Насим Агдам. Ранее сообщалось, что женщина после стрельбы покончила с собой. По предварительным данным, она не имела какого-либо отношения к YouTube.
Комментарии10
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liquidsky__ 04 апреля 2018 | 07:52
У арабья теперь и бабы взбесились.
takao 04 апреля 2018 | 07:58
Блин, шахидка.. Снова муслимы. Да, самая добрая и гуманная религия.
arye_11 04 апреля 2018 | 08:09
takao:
Ага-ага...
"Женщина одетая в черное".
Политкорректность, блин. Уже нельзя написать напрямую - арабская террористка закутанная в черный хиджаб.
eternity88 04 апреля 2018 | 08:14
arye_11: ...
Как передает телеканал ABC News со ссылкой на источники в полиции, женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube не являлась сотрудницей компании. По предварительным данным, 39-летняя Насим Наджафи Агдам проживала в калифорнийском городе Риверсайд, а также в Сан-Диего.
Полиция уверена в том, что целью стрельбы был ее знакомый 36-летний мужчина, который сейчас находится в больнице Сан-Франциско с огнестрельными ранениями в критическом состоянии. В результате происшествия огнестрельные ранения также получили еще две женщины в возрасте 32 и 27 лет. Следователи предполагают, что те случайно пострадали во время стрельбы. Обе женщины также госпитализированы.
Шеф полиции Сан-Бруно сообщил, что стрелявшая была вооружена пистолетом. Она произвела почти 2 десятка выстрелов в кафе на территории компании, а потом покончила с собой. Американские СМИ предположили, что речь идет о бытовом конфликте или ссоре с бойфрендом.
...
Не похоже на теракт.
arye_11 04 апреля 2018 | 08:21
eternity88:
Не похоже на теракт.
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А на что тогда это похоже?
Взбесившаяся от ревности дамочка европейской ментальности мстит своему "возлюбленному", а потом стреляет в себя, а не палит во все стороны напропалую 20 пуль.
Осатаневшая муслимка решила совместить свою месть возлюбленному с шахидой - забрать с собой как можно больше народа.
Вот только не решен теологический вопрос - положено ли ей Там 72 чернооких юноши для круглосуточного обслуживания.
drgonish 04 апреля 2018 | 08:11
takao:
Да, ладно. Западные христиане во имя Всевышнего перерезали столько людей, что исламистам и не снилось.
java_php 04 апреля 2018 | 07:58
Видос наверное сейчас самый популярный.
good_dobrai 04 апреля 2018 | 08:00
Для меня Агдам это вино,
Которое я пил когда то давно!
ddolly 04 апреля 2018 | 08:01
Это же не российский офис youtube - он то в чем провинился?
drgonish 04 апреля 2018 | 08:06
Весна... Шизики лютуют по всему миру.