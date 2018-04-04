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07:32, 04 апреля 2018

В Волоколамске полиция устроила проверку активов, принадлежащих противнику свалки «Ядрово»

Силовики провели обыски на предприятиях, которыми владеет житель Волоколамска Андрей Жданов. Об этом сообщается на сайте проекта «Ламаград». В частности, в одном из магазинов изъяты товары и бухгалтерская отчетность. Сам Жданов был задержан 1 апреля на автопробеге против свалки «Ядрово» и отбывает 14 суток административного ареста по обвинению в препятствовании работе объектов жизнеобеспечения и транспорта.

Комментарии

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kissa_ 04 апреля 2018 | 07:41


Как барыга и вор, так непременно - либерал...

prutkov100 04 апреля 2018 | 07:44

Если это не фашизм , то что ?

kissa_ 04 апреля 2018 | 07:48

prutkov100:

Ты - совковый дебил.
Портянь и барыга хотел помешать частному бизнесу, а оно вон как вышло...

eternity88 04 апреля 2018 | 08:20

kissa_: о, Юрок! Что, не поперло в трансгендерах, решил под "социалисты-индивидуалисты" побриться? ))) Только вот как ни крась, а рыло твое вонючее под любой маской сразу видать, потому как только пасть разинешь, а оттуда все той же унылой помойкой несет. ))))))

georg100 04 апреля 2018 | 08:25

ОМОН начал вбивать в головы путинпомогивонючек и мывнеполитики, что без политических требований не обойтись.

protvik 04 апреля 2018 | 08:22

kissa_: Лучше проверили бы активы у кремлевских, так как они мешают не только частной, но и жизни граждан России.

kissa_ 04 апреля 2018 | 08:27

protvik:

Если проверять Кремлёвских, то какой нибудь пропагандон, типа сванидзе лет через 50 начнёт врать про репрессии его еврейско-грузинского дедушку полукровку, которого привлекли за лживую и корыстную агитацию за жуликов и воров.

ensebeo 04 апреля 2018 | 08:15

kissa_: чуть против власти вякнул- сразу либерал, барыга и вор. Засунул язык в жопу- тогда патриотичная портянка.

kissa_ 04 апреля 2018 | 08:18

ensebeo:

Какая власть, уродец?
В жопу тебя твой папка трахал.

Дурачок Андрей Жданов под шумок хотел наехать на чужой частный бизнес, а оно вон как вышло...

alo0000 04 апреля 2018 | 08:33

kissa_: Что не чиновник - кристально честный человек.

poster6996 04 апреля 2018 | 07:41

Фашистско - полицайское государство с переназначенным фюрером...

kissa_ 04 апреля 2018 | 07:50

poster6996:

Жаль Великий Ельцин не дорезал вас - красно-коричневых портянок.

snips 04 апреля 2018 | 07:59

kissa_: вонь подретузная за свалку рубится кормишся с нее небось

kissa_ 04 апреля 2018 | 08:07

snips:


"""Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой""""

poster6996 04 апреля 2018 | 08:06

kissa_: Так доведи дело до конца! Шушара диванная! Вы тут такие герой, на целую аллею хватит.

sasass 04 апреля 2018 | 07:45

Активиста еще и ограбить хотят материально - им недостаточно , что его атмосферу дыхательную нагадили...

ha12raz 04 апреля 2018 | 07:45

Без ФБК обошлись, когда надо.

А почему пренебрегли традиционным методом......подбросом наркоты и оружия?
сами потребили ?
А сопротивление мордатому полицаю ?

Ведь столько методов в арсенале преступников.

poluputing 04 апреля 2018 | 07:45

правильно, это же пиндосы подлые миазмами волоколамский воздух насытили, а потом, гады, ещё и активистов подмазали на выступления. Всё активы покажут , всю подлую диверсию раскроют.

kochar 04 апреля 2018 | 07:47

Всяк человек грешен.
Сейчас что то выкопают и протрезвонят для уха плебея.
Противно и печально.
Классика

ansata 04 апреля 2018 | 07:51

А люди просто хотят дышать относительно свежим воздухом. Не более. Добром эта власть не закончит.

fedor_v_glaz 04 апреля 2018 | 08:03

ansata: В историю России это всё войдёт под названием, да, отнюдь не роз, а как "Свалочные бунты". Хотя очень вероятно, что это и будет та самая наша революция. Ведь проблема никуда не исчезнет, она только будет усиливаться. Это не трагедия в Кемерово, где людей купили и запугали, мол, детей уже не вернёшь, было и ушло. Нет, эта проблема - здесь и сейчас, как и в будущем. Это теперь перманентная российская суровая вонючая, а главное, отравляющая реальность. И даже по самому лучшему сценарию - только построить заводы - это годы, и лет 20 ещё перерабатывать весь скопившийся мусор. А люди всё это время будут травиться. Нет, ну в самом деле, кто из них будет ходить в противогазах?! Вы себе это представляете? Я - нет! И единственный сейчас выход для властей, дабы купировать эти бунты, могущие легко эту самую власть свергнуть под знаменем Гавроша в розовой юбке - это эвакуация припомоечных городков. Создание зон отчуждения. Зреют новые чернобыли и припяти.

snips 04 апреля 2018 | 08:24

ansata: та лана )) а че была когда то другая власть в мацкве ? Ей богу смешные вы рацеяне - побубнели и разошлись , точка

mwxp 04 апреля 2018 | 08:12

Наидемократичнейшая страна! Самая конституционная в мире! И во власти вовсе не серость.

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