В Волоколамске полиция устроила проверку активов, принадлежащих противнику свалки «Ядрово»

Силовики провели обыски на предприятиях, которыми владеет житель Волоколамска Андрей Жданов. Об этом сообщается на сайте проекта «Ламаград». В частности, в одном из магазинов изъяты товары и бухгалтерская отчетность. Сам Жданов был задержан 1 апреля на автопробеге против свалки «Ядрово» и отбывает 14 суток административного ареста по обвинению в препятствовании работе объектов жизнеобеспечения и транспорта.