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07:31, 04 апреля 2018

Лаборатории в Портон-Даун подтвердила, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок»

Между тем, глава лаборатории Гэри Эйткенхед заявил СКАЙ НЬЮЗ, что доказательствами российского происхождения отравляющего вещества лаборатория не располагает. Глава лаборатории подчеркнул также, что создание такого вещества возможно только при поддержке государства. По словам Эйткенхеда, задача лаборатории заключалась в том, чтобы идентифицировать вещество как «Новичок», а не узнавать его происхождение.

Комментарии

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kiever 04 апреля 2018 | 07:40

Да да.. яд который и двух человек не смог нормально отравить, можно было разработать только при участие государства. Британии, что ли?

kapitonovih_36 04 апреля 2018 | 07:44

"задача лаборатории заключалась в том, чтобы идентифицировать вещество как «Новичок»"....задача выполнена с блеском....а если бы была задача идентификации вещества как "Говничок", то сделали бы и это...главное поставить задачу, а верные псы её выполнят с блеском....

takao 04 апреля 2018 | 07:47

Видели заголовки "Коммерсанта" и "Медузы" про лабораторию, НЕ установившую страну происхождения "Новичка"? А что же на самом деле было сказано?

На самом деле глава лабораториив своём интервью сказал, что их задачей было установить вещество, и они это сделали - это "Новичок". Задача установить страну происхождения этого конкретного образца вещества перед ними никогда не стояла, это не их работа.

На Скай, который брал интервью, заголовок такой же. При том, что эксперт в тексте говорит не что они не смогли, а что они вообще этого не делали - "it is not our job to say where it was manufactured".

apels 04 апреля 2018 | 07:54

takao: Так и Путин в Турции заявил, что Британия НЕ СМОГЛА определить страну происхождения ОВ.
Демагогия и пропаганда во всей красе.

zmeji2011 04 апреля 2018 | 08:20

apels: Так и Путин в Турции заявил, что Британия НЕ СМОГЛА определить страну происхождения ОВ. .......
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вы путаете Британию с лабораторией. Это совершенно разные вещи.
С уважением......

telaviv001 04 апреля 2018 | 08:11

takao: увы и ах, текст и само интервью в прямом эфире отличаются. Хотя это интервью ни на что не повлияет.

kays 04 апреля 2018 | 08:20

takao: Самому не смешно? Главная задача экспертов - ПОДТВЕРДИТЬ, что это именно Россия "отравила" двух терпил, а не Гондурас или Берег Слоновой Кости. Об РОССИЙСКОМ происхождении яда с пеной у рта вопили британцы и вы, их прихвостни. Чего теперь в кусты метнулись? "Не наша работа"??? А тогда чья? Кто, как не эксперты - химики могут подтвердить СТРАНУ происхождения?!

takao 04 апреля 2018 | 08:25

kays:

снова, как с МН17, помните? Ещё в 14-м году на место падения прибыли медэксперты ООН для работы с телами пассажиров. У одного из них - канадца - по возвращению домой спросили:
-- Вы были на месте, как по-Вашему, как был сбит Боинг, ракетой или из пушки?

Эксперт ответил примерно так:
-- А я знаю? Мож, из пушки, мож, из рогатки. Я парамедик, а не специалист по вооружениям..

И зазвенело в наших медиа: "Эксперт ООН определённо заявил, что МН17 мог быть сбит из авиапушки!"
Тут, с "Новичком", абсолютно подобная ситуация.

demosua 04 апреля 2018 | 08:39

takao: дело в суффиксах - "лаборатория не установила" и "лаборатория не устанавливала"

arye_11 04 апреля 2018 | 07:47

kapitonovih_36:
Яд, он еще тот яд. какой был, такой и остался.
В данном случае делайте скидку на рукожопость исполнителей.
Если в сегодняшней России все делается через *опу, то почему тогда ликвидаторы из СВР/ГРУ должны иметь какой-то супер-пупер класс?
Они как все, живут вместе со своим народом. Народ криворук и они тоже.

(комментарий скрыт)

kays 04 апреля 2018 | 08:23

arye_11: Вот Израиль - нормальная вроде страна. И народ там в целом - адекватный. А ведь набрали туда таких идиотов туда, как ты, трёхколесное чмо?

entoni 04 апреля 2018 | 08:28

arye_11: Хочешь на себе проверить возможности СВР/ГРУ по уничтожению ублюдков?

yuriykyvich 04 апреля 2018 | 08:42

entoni: Вам лишь бы кого-нибудь УНИЧТОЖИТЬ, превратить США в радиоактивный пепел, атаковать супер оружием Флориду, уничтожить террористов "на дальних подступах" (а они после этого приходят в Россию и начинают взрывать наши самолеты и поезда метро), отравить предателей и конечно "разбомбить Воронеж". А вот что бы что либо создать полезного для своего народа, так до этого руки не доходят.

entoni 04 апреля 2018 | 08:47

yuriykyvich: Итак руководитель лаборатории в Портон-Дауне сделал заявление, что газ, которым отравили Скрипалей из серии боевых ОВ «Новичок». Страну-производителя не удается идентифицировать и соответственно, это могут попробовать сделать другие организации королевства, наверное имел в виду разведку. Создать такой газ без участия государственных структур очень сложно. Антидота на такой газ не существует. Но вопросов от этого заявления не стало меньше, счкорее даже прибавилось. Презентация «преступления» кабинета Мэй для европартнеров в основном свелась к лирике и демонстрации 5 — 6 слайдов, имеющих отношения не к предпосылкам, а к последствиям газовой атаки. Никакие разведданные не были продемонстрированы даже «союзникам» иначе что-то уже просочилось бы в печать и социальные сети. Клоун Джонсон выдал такую заковыристую фразу, что все дешифраторы сразу поседели и начали пить антидепрессанты. Если нет и не существует андидота от использованного газа почему жертвы до сих пор живы, а дама даже успешно выздоравливает. Допустим использовался в качестве антидота, многие «знатоки» считают его универсальным от всех нервнопаралитиков, то этот препарат должен был использоваться не позже 10 мин. после факта отравления, это исходя из параметров А 234, даже в этом случае жертвы могли в лучшем случае выжить, но перейти в разряд «овощей» — видите как много если — 10 мин — это кто-то стоял за углом с атропином. Полный туман, но Россия обвинена, дипломаты высылаются.
Будем ждать заключение из Гааги ОЗХО, но заранее известно, что адреса производителя не будет. Какой следующий шаг? Только публикация данных английской разведки, записи видеокамер и т.п. которые могут быть только у английской стороны

Пост не опубликован, в публикации отказано
Пост отклонён редактором

poluputing 04 апреля 2018 | 07:49

kapitonovih_36: насчёт верных псов по себе судите? Зря , не равняйте себя с благородным животным, суки пригожинские

igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 08:04

kapitonovih_36: 'по поводу 'Говничок' из вашей версии, то что тут идентифицировать- достаточно почитать ваши комментарии.

igorrrpadlowitchs 04 апреля 2018 | 07:45

Английские учённые всего лишь подтвердили, что это 'Новичок' , а откуда он был доставлен это прерогатива спецслужб! Так , что всё идёт, как надо!

ltvjrhfn1 04 апреля 2018 | 07:45

Я что-то не догоняю.. эти лаборанты газет не читают что-ли. Уже полмесяца весь мир знает что это Новичок, что это Россия, что это Путен а они только проснулись?

condor00 04 апреля 2018 | 07:56

ltvjrhfn1: Они могли не делать такого рода заявление, мавр сделал свое дело... Однако, вероятнее всего, это [отступное] заявление появилось в результате давления внутри самой Британии.

kissa_ 04 апреля 2018 | 07:46

Жаль что Путин - демократ и либерал...
Был бы президентом Немцов - он вбомбил бы Бриташку до уровня каких нибудь начальных Эдуардов, за одно отомстил бы за уничтожение евреев в 1290 году.

arye_11 04 апреля 2018 | 07:56

kissa_:
Облом.
Вот же существо тызанимательное.
Ну чем в твоих бедах евреи виноваты, что ты их поминаешь к месту и не месту.
И учти, неуч,
В 1290 году евреев в Британии не уничтожали. а изгнали.

kissa_ 04 апреля 2018 | 08:04

arye_11:

Милый обрезанный дурачок, что у тебя за облом и где ты вычитал про жалобы на евреев?

Вальтер Скотт писал, что евреев в Англии вешали, как собак ради потехи...

Помимо этого:
""""В 1144 году в Англии впервые в истории евреев Норвича приметили в распятии христианского мальчика.

В 1218 году Англия стала первой страной, где от евреев потребовали носить отличительный знак. """"

arye_11 04 апреля 2018 | 08:14

kissa_:
Уймись, придурок.
Не Облом он, видите ли...
Твой стиль, слог и злобное рычание бегут впереди тебя.
Какие бы имена ты себя не придумывал, ты, Облом, однообразен, как пара новых кирзовых сапог.

(комментарий скрыт)

condor00 04 апреля 2018 | 07:48

"Британские учёные установили...". Это уже давно не анекдот.

poluputing 04 апреля 2018 | 08:41

condor00: и сколько британцев среди нобелевских лауреатов ? И сколько россиянцев? а теперь об анекдотах. Анекдот - это речь руководителя РАН на Рассее, произнесённая давеча

sasass 04 апреля 2018 | 07:49

Это уже никакую роль не играет , если с полонием они располагают и с убийством Березовского тоже и поэтому так революционно и поступают...

sg79g 04 апреля 2018 | 08:06

sasass:
Ну ка, ну ка.. Чем они там по Березе располагают? Вообще то заключение полиции - самоубийство. Британской полиции разумеется )))
По Литвиненко не заключения о смерти, кстати. Может моча в голову удалила иуде, кто его знает.

sg79g 04 апреля 2018 | 07:50

"Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены жертвы инцидента в Солсбери, могло быть произведено в Портон-Дауне, Эйткенхед сказал: "Невозможно, чтобы что-то подобное могло поступить от нас или покинуть стены нашего объекта"."

Обратите внимание на эту фразу. Не "мы такое не производили", а "такое не могло покинуть наши стены".. Хотя от этих стен всего 10 км. Вот и проговорились англы ))))
Помните что писали про Немцова? Убили у стен Кремля, значит Кремль виноват. Ну давайте, хомячки, продолжайте ассоциативный ряд ))))
Вляпались англы крепко.. Продолжать расследование - это значит раскрыть свою причастность. А ведь как все красиво начиналось. Газ произведен в России и его привезла в чемодане дочка из России же. А теперь оказывается что и газ неизвестно чей и как и где отравили то же непонятно.. Может позвонили по телефону и передали отравленные звуки balalayka? Дарю версию..
Мрази...

ivfn 04 апреля 2018 | 08:16

sg79g:
Россия может прислать замену тем 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей. Об этом ТАСС во вторник заявил представитель Госдепартамента.
То есть обозначка вышла с дипломатами

В ФРГ отметили отсутствие доказательств причастности РФ к «делу Скрипаля» 
Необходимо располагать хотя бы одним доказательством причастности России к инциденту в Солсбери для того, чтобы призывать большинство стран НАТО к солидарности по вопросу высылки российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"
ИТД и ИТД

phoenix18 04 апреля 2018 | 08:07

Удивительно работает лаборатория. Одно дело объявить что Скрипали были отравлены например нервно-паралитическим веществом с таким-то составом, другое дело объявлять присвоенное ему название. Если они знают состав "Новичка" значит могут его и сами изготовить. Что сразу вызывает ещё больше вопросов.

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java_php 04 апреля 2018 | 08:08

Судя по тому, что все живы, этот новичек даже клопов травить и то не годится. Вывод: не надо использовать просроченные продукты.

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kvam 04 апреля 2018 | 08:30

А вообще, какого хрена они брались за идентификацию?
Чтобы через месяц заявить, что это Новичок?
Так Тереза Мэй это сделала на раз, только понюхав ручку от двери Скрипаля.
За лохов весь мир держат - целый месяц нам вешали лапшу про какие-то маркеры, что по ним сразу скажут кто произвел этот яд.
Ясное дело одно, что он произведен не в России. Так случается всегда, когда кто-то пытается подделать, скопировать оригинал.

horki 04 апреля 2018 | 08:30

видишь суслика нет и я не вижу а он есть

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