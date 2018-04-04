Лаборатории в Портон-Даун подтвердила, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок»

Между тем, глава лаборатории Гэри Эйткенхед заявил СКАЙ НЬЮЗ, что доказательствами российского происхождения отравляющего вещества лаборатория не располагает. Глава лаборатории подчеркнул также, что создание такого вещества возможно только при поддержке государства. По словам Эйткенхеда, задача лаборатории заключалась в том, чтобы идентифицировать вещество как «Новичок», а не узнавать его происхождение.