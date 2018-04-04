За надругательства над воспитанниками интерната в Челябинске ответят соцработники
Именно против них СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. Как сообщает прокуратура УФО, по результатам проверки, четверо виновных, в том числе руководители управления соцзащиты, отдела опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор школы-интерната уволен.
Комментарии2
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kilar777 04 апреля 2018 | 07:34
Интересно, почему только соцработники ответят за халатность? Только и всего! А, почему те, кто совершал преступления - директор, воспитатели, персонал, , долг которых охранять здоровье и благополучие вверенных им детей, оказываются в стороне? Директора не увольнять надо, а строго судить, как и всех тех, кто издевался над детьми. Нелюди!
tadolg 04 апреля 2018 | 08:00
А самих насильников уже восстановили на работе и сняли с них все обвинения?