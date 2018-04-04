Американские военные зафиксировали подозрительную активность российских ВМС у подводных интернет-кабелей

На Западе опасаются, что Россия может отключить интернет в случае крупного конфликта.

В марте глава Европейского командования США Кертис Скапаротти выступил в Конгрессе, сообщив об опасениях по поводу намерений России. По его словам, российские корабли и подлодки были замечены неподалеку от подводных интернет-кабелей в Атлантическом океане. Чем именно они там занимались, неясно, но эксперты подозревают, что военные пытались выяснить способ нарушить работу кабелей или попытаться снять с них информацию. Об этом пишет Newsweek. Издание подчеркивает, что повреждение проводов может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, поскольку кабели отвечают за передачу смс-сообщений, электронных писем и финансовых транзакций.

Беспокойство, в частности, вызвало появление в Южной Атлантике океанографического судна «Янтарь». В России же заявили, что корабль помогал искать аргентинскую подлодку «Сан Хуан», пропавшую еще в ноябре прошлого года.

По словам американских военных, подобной активности российского ВМФ они не видели с 1980-х годов.