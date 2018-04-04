Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:10, 04 апреля 2018

Американские военные зафиксировали подозрительную активность российских ВМС у подводных интернет-кабелей

На Западе опасаются, что Россия может отключить интернет в случае крупного конфликта.

В марте глава Европейского командования США Кертис Скапаротти выступил в Конгрессе, сообщив об опасениях по поводу намерений России. По его словам, российские корабли и подлодки были замечены неподалеку от подводных интернет-кабелей в Атлантическом океане. Чем именно они там занимались, неясно, но эксперты подозревают, что военные пытались выяснить способ нарушить работу кабелей или попытаться снять с них информацию. Об этом пишет Newsweek. Издание подчеркивает, что повреждение проводов может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, поскольку кабели отвечают за передачу смс-сообщений, электронных писем и финансовых транзакций.
Беспокойство, в частности, вызвало появление в Южной Атлантике океанографического судна «Янтарь». В России же заявили, что корабль помогал искать аргентинскую подлодку «Сан Хуан», пропавшую еще в ноябре прошлого года.

По словам американских военных, подобной активности российского ВМФ они не видели с 1980-х годов.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 394 6 6433 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 7599 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 270 6 5115 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

«Россия виновна без малейшего сомнения в отравлении Сергея Скрипаля» Об этом говорится в презентации, которую в посольстве Великобритании в Москве раздавали представителям других стран…

5 633 6 114195 28.03
Kвеликобритания, мид, дипломатия, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 309 6 7637 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 221 6 21266 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

+ Надежда Судденок: Я считаю, что это был поджог Надежда Судденок: Я считаю, что это был поджог Эти были подростки разной национальности, не могу сказать точно, какая национальность, но такой, с чёрной бородкой, похожей на чеченскую, кавказскую такую национальность, это были подростки разного возраста…

5 298 6 80307 28.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, трагедии, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Екатерина Шульман: Наш с вами национальный символ — запертая дверь Это вот приблизительно та же самая логика извращенно понимаемой безопасности.Это образует опасную среду. Но это упрощает контроль…

5 184 6 80216 28.03
Kбезопасность, кемерово, трагедии, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 254 6 16823 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 202 6 13867 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 204 6 14224 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Когда во главе угла эта корысть, будут новые трагедии. Эти чиновники из нашего же народа вышли. Поэтому чего удивляться, что они живут по тем же критериям…

5 119 6 17839 28.03
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 79 6 6695 30.03
Блоги

Несколько тысяч человек вышли на марш против антисемитизима в Париже Акция проходит после убийства в городе 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль…

5 70 6 9758 28.03
Kобщество, акции, фото, франция, события
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25197 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8838 29.03

Популярное за неделю

Новости

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». К такому выводу пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне. При этом директор лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что специалисты не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России.

5 8 6 3838
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 134 6 223738 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 19573 01.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 130 6 649297 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты…

5 383 6 203234 29.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, трагедии, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6851719
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3386979

Сегодня в эфире