В Риге сегодня пройдёт марш родителей, выступающих против запрета на преподавание в школах на русском языке

В Риге сегодня пройдёт марш родителей, выступающих против реформы, по которой в Латвии будет запрещено преподавать в школах на русском языке.

Накануне российская Государственная дума приняла заявление, в котором говорится, что в отношении Латвии должны быть приняты специальные экономические меры. Оставлять без внимания действия властей этой страны нельзя, сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он добавил, что такой шаг со стороны Латвии является дискриминационным по отношению к русским, которые проживают в этой стране.