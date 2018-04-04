В Риге сегодня пройдёт марш родителей, выступающих против запрета на преподавание в школах на русском языке
В Риге сегодня пройдёт марш родителей, выступающих против реформы, по которой в Латвии будет запрещено преподавать в школах на русском языке.
Накануне российская Государственная дума приняла заявление, в котором говорится, что в отношении Латвии должны быть приняты специальные экономические меры. Оставлять без внимания действия властей этой страны нельзя, сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он добавил, что такой шаг со стороны Латвии является дискриминационным по отношению к русским, которые проживают в этой стране.
Комментарии3
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bobiksdoh 04 апреля 2018 | 07:15
Пора бы и таджикским родителям в Москве провести подобную акцию, только в защиту преподавания таджикского языка.
sosiobama 04 апреля 2018 | 07:16
Грузинских снайперов уже завезли?
ostanovka 04 апреля 2018 | 07:17
Обязать этих всех родителей с их чадами в 24 часа выехать в Россию и лишить права из России выезжать.
Когда люди хотят чтоб их дети учились на английском, они едут в Англию, на испанском - в Испанию.
Нечего устраивать провокации. Плата на этих проявлениях русофильства составляет 40 евро за человеко-выход. Такса действует со времён туристов Путина в Донецке.