Специалисты британской химической лаборатории установили, что Скрипаля отравили боевым веществом класса «Новичок»
Специалисты британской химической лаборатории установили, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили боевым веществом класса «Новичок». Об этом рассказал в интервью телеканалу Sky News глава лаборатории Гэри Эйткенхенд.
По словам Гэри Эйткенхенда, для определения страны-производителя этого вещества нужны данные, которые есть только у правительства.
Как только подтвердится ошибочность обвинений в адрес России по делу об отравлении Скрипалей, Британия должна будет принести свои извинения. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин ранее выразил уверенность, что в ближайшем времени следственный комитет России доведет до конца дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kapitonovih_36 04 апреля 2018 | 07:14
у каклов от этой новости пукаты уже трещат на всю вселенную....ха-ха...
lenin3 04 апреля 2018 | 07:15
Ага, если Писькову не предоставили данные из правительства, то это не говорит о том, что "Новичек" произведен не в России...)))