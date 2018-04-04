Специалисты британской химической лаборатории установили, что Скрипаля отравили боевым веществом класса «Новичок»

Специалисты британской химической лаборатории установили, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили боевым веществом класса «Новичок». Об этом рассказал в интервью телеканалу Sky News глава лаборатории Гэри Эйткенхенд.

По словам Гэри Эйткенхенда, для определения страны-производителя этого вещества нужны данные, которые есть только у правительства.

Как только подтвердится ошибочность обвинений в адрес России по делу об отравлении Скрипалей, Британия должна будет принести свои извинения. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин ранее выразил уверенность, что в ближайшем времени следственный комитет России доведет до конца дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.