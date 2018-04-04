Один из крупнейших инвесторов Facebook Скотт Стрингер потребовал отставки главы соцсети Марка Цукерберга
В интервью CNBC, руководитель фонда, владеющего акциями ФБ на 1 млрд долларов сказал, что Цукерберг должен нести ответственность за масштабную утечку персональных данных 50-ти миллионов пользователей. По его мнению, место Цукерберга в руководстве компанией должен занять независимый управляющий.
Комментарии1
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ffonarshik 04 апреля 2018 | 07:12
Вот же скотт...