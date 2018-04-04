Дональд Трамп распорядился предоставить странам Балтии военную помощь на $170 млн
Как сообщается на сайте Белого дома, $100 млн пойдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов и $70 млн – на проведение учений и доставку оборудования.
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Как сообщается на сайте Белого дома, $100 млн пойдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов и $70 млн – на проведение учений и доставку оборудования.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». К такому выводу пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне. При этом директор лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что специалисты не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России.
Комментарии2
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sosiobama 04 апреля 2018 | 07:09
Приболтам впору продовольственную помощь оказывать, а не крупнокалиберные снаряды. Да и кто там управляться со всем этим будет, старики со старушками, которые не свалили на заработки?))
vaka257 04 апреля 2018 | 07:17
sosiobama: Это тебе скоро придётся карточки отаваривать ,а не прибалтам ,у которых с проджовольствием всё в порядке...А вот военная помощь им не помешает от агрессивного,голодного соседа...