Дмитрий Песков: Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении Скрипалей
Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении Скрипалей. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, теорию британской стороны о причастности России к инциденту в Солсбери подтвердить невозможно.
Комментарии11
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sergeev67 04 апреля 2018 | 06:57
Откуда у Пескова такая уверенность? Типа, мы все предусмотрели, хрен докажите?
chapter_2 04 апреля 2018 | 07:03
sergeev67: Окончательный ответ о месте производства боевого нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, даст международная, созданная при поддержке ООН, "Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)". Спектральный анализ знает всё...
Британцы должны узнать имена отравителей и их спонсоров ...
Трибунал над исполнителями, организаторами и заказчиками преступления - впереди.
cilovit 04 апреля 2018 | 07:14
chapter_2: Да, ОЗХО вам не скажет где был произведено это вещество.Мечтайте и дальше.А не мешало бы узнать на самом деле чьи уши торчат за этим делом.Но увы .Дело так и повиснет на долгие годы.Но главное уже произошло.Шум подняли .обвенили Россию а дальше хоть трава не расти.
sg79g 04 апреля 2018 | 07:09
sergeev67:
А откуда у твоих хозяев такая уверенность, если не определили изготовителя?
И не только извинятся, но и выплатят компенсацию за моральный и материальный ущерб. И скорее всего из твоих сребренников гроши на это возьмут..
arabmot 04 апреля 2018 | 07:09
sergeev67: До этих дебилов еще не дошло, что виноваты они или нет извинятся перед ними уже никто не будет!
cilovit 04 апреля 2018 | 07:09
sergeev67: Или занют точно что они это не делали.
piter_ug 04 апреля 2018 | 07:00
//должна будет извиниться...//
Но тут он проснулся и стал на всякий случай собирать личные вещи в дорожный чемоданчик.
putin2018 04 апреля 2018 | 07:03
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
ura_123 04 апреля 2018 | 07:05
Это он типа как "Начальник ты меня к этой делюге не пришьёшь! Я был в перчатках и маске."
;-)
vladimirgornitsky 04 апреля 2018 | 07:08
Песков почему-то не придерживается норм языка, на котором разговаривает его шеф, а также весь российский МИД.
В соответствии с этими нормами ему следовало бы сказать "Лондону придется отвечать за базар", а для усиления добавить что-нибудь вроде "век воли не видать".
А святая вера российской власти (на всех уровнях) в формулу "недокажете" выглядит забавно в 21 веке, когда сохранить в тайне не удается практически ничего. Но представители российской власти, судя по их высказываниям, сегодня неадекватны на всех уровнях. От самого верха и до местного депутата, который пришел "поздравить именинницу"...
sosiobama 04 апреля 2018 | 07:13
Притихла старушка Мэй)) Пора на выход...