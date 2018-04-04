Дмитрий Песков: Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении Скрипалей

Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении Скрипалей. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, теорию британской стороны о причастности России к инциденту в Солсбери подтвердить невозможно.