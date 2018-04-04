Нижегородская исправительная колония №2 подала в суд на участницу Pussy Riot Марию Алехину и издание «Собеседник» за статью о плохих условиях труда заключенных. Цель этого иска – решение каких-то внутренних проблем ИК, — такое мнение «Эху Москвы» высказал автор материала, спецкор «Собеседника» Сергей Ежов.

Статья была опубликована в августе 2017 года, однако претензии к ней возникли только сейчас.