Нижегородская исправительная колония №2 подала в суд на участницу Pussy Riot Марию Алехину и издание «Собеседник»
Нижегородская исправительная колония №2 подала в суд на участницу Pussy Riot Марию Алехину и издание «Собеседник» за статью о плохих условиях труда заключенных. Цель этого иска – решение каких-то внутренних проблем ИК, — такое мнение «Эху Москвы» высказал автор материала, спецкор «Собеседника» Сергей Ежов.
Статья была опубликована в августе 2017 года, однако претензии к ней возникли только сейчас.
Комментарии1
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ivan127_4 04 апреля 2018 | 06:46
А че только Алехину? Нужно что бы каждый зек, каждый ворюга и насильник имел возможность рассказать - как ему тяжело на тюрьме! Эхо активно помогает преступникам страны, освещая их нелегкий быт.