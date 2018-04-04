«Фейсбук» удалил более 270 аккаунтов, которые контролировались «Агентством интернет-исследований»
Это подтвердил глава соцсети Марк Цукерберг. Российское агентство, которое в прессе называют «фабрикой троллей», в США обвиняют в оказании влияния на президентские выборы. Как сообщил на своей странице в соцсети сам Цукерберг, аккаунты были удалены «не из-за контента», а потому что они «контролировались Агентством».
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