Полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире «YouTube»

По сведениям Эй-би-си, это жительница Калифорнии, 39 летняя Насим Агдам. Ранее сообщалось, что женщина после стрельбы покончила с собой. По предварительным данным, она не имела какого-либо отношения к YouTube. Телекомпания Эн-би-си в свою очередь сообщает, что Агдам знала одного из пострадавших, который, вероятно, и был ее изначальной целью. Он госпитализирован и находится в критическом состоянии. В результате происшествия огнестрельные ранения получили еще две женщины.