Полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире «YouTube»
По сведениям Эй-би-си, это жительница Калифорнии, 39 летняя Насим Агдам. Ранее сообщалось, что женщина после стрельбы покончила с собой. По предварительным данным, она не имела какого-либо отношения к YouTube. Телекомпания Эн-би-си в свою очередь сообщает, что Агдам знала одного из пострадавших, который, вероятно, и был ее изначальной целью. Он госпитализирован и находится в критическом состоянии. В результате происшествия огнестрельные ранения получили еще две женщины.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rus 04 апреля 2018 | 06:44
Россия беспредельничает.
isnowanaarene 04 апреля 2018 | 06:50
rus: Aгдам он такой.
piter_ug 04 апреля 2018 | 06:58
//Агдам знала одного из пострадавших, который, вероятно, и был ее изначальной целью. //
Свободный оборот оружия предполагает мирные и добрососедские отношения между полами.
Да и свободный оборот стеклотары склоняет к вежливости.)
kobylamay_sosetutrampa 04 апреля 2018 | 07:01
Кровавый мордор продолжает кровоточить.
poluputing 04 апреля 2018 | 07:19
kobylamay_sosetutrampa: ютубу ютубово, а мордору мордорово. Всё идёт своим чередом и каждому воздастся
sekretniy_fizik 04 апреля 2018 | 07:17
Интересно, штаты к этому инциденту хоть каким то боком Россию приплетут? Ну там, типа она ( Агдам эта то бишь ) RT насмотрелась. Или еще что-нибудь подобное ( типа гречки из России или отравленной ручки двери в доме Скрипалей ). Ну, не мне местных конгрессменов и сенаторов учить. Они в вопросах подобной ахинеи и так непревзойденные мастера ( как и их коллеги с туманного Альбиона )..