Сегодня истекает срок ответа мессенджера «Телеграм» на требование РКН предоставить ключи декодирования
Накануне руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что «Телеграм» уведомил ведомство о невыполнимости требований ФСБ. Впрочем, в Роскомнадзоре утверждают, что никакого ответа от «Телеграм» не получали.
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