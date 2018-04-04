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06:17, 04 апреля 2018

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок»

К такому выводу пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне. При этом директор лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что специалисты не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России. В интервью Sky News он пояснил, что такой задачи перед лабораторией и не ставилось.

Комментарии

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kotvinder2 04 апреля 2018 | 06:35

Отравлены гречкой, намазанной на дверную ручку.

aisterh 04 апреля 2018 | 06:42

А раша тудей написала - "эксперты порт-даун не нашли доказательств что новичок был из россии".
А они и не искали оказывается! Вот твари тудей их мать..

ura_123 04 апреля 2018 | 06:50

aisterh: Не только фейкораша,но и Яндекс новости,новости майл.ру...

sg79g 04 апреля 2018 | 06:55

aisterh:
Обосрались твои хозяева, вот теперь и начинаюбт юлить. Что значит "не ставилось"? А как опредлить то кот произвел, если лаборатории есть у всех? Причем у некторорых совсем рядом. Кот первым синтезировал - тот и папа? Тогда пусть за все проишевствия с полонием французы отдуваются. Такая же логика? И можно ебнуть по сраколевству ядерной бомдой - все равно амеры в ответе будут. Проведут раследование и скажут "это была ядерная бомба, а определить кто произвел задача не ставилась"
И кот тут тварь, сучонок? Тебя так сосед привлечет за изнасилование. Напишут в заключении "Мужчина был изнасилован хуем, но чьим именно - такая задача не ставилась".

sergeev67 04 апреля 2018 | 07:00

sg79g: А как опредлить то кот произвел, если лаборатории есть у всех?

Специалисты уверяют, что современные спектрометры позволяют это сделать. У каждой лаборатории есть свои особенности в технологическом процессе.
Кто смотрел сериал "Во все тяжкие", поймет о чем идет речь.

wuwer 04 апреля 2018 | 06:56

Так кто же в России настоящий распространитель фейков? (риторический вопрос):
Изготовитель неизвестен ........( а не стояла задача определения изготовителя)

chapter_2 04 апреля 2018 | 06:58

Окончательный ответ о месте производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, даст международная, созданная при поддержке ООН, "Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)". Спектральный анализ знает всё...
Британцы должны узнать имена отравителей...
Трибунал над исполнителями, организаторами и заказчиками преступления - впереди.

ffonarshik 04 апреля 2018 | 07:05

Надо им дать 24 часа,чтоб узнали.А потом сказать в микрофон "Раз-раз,проба микрофона,поднимаем стратегические бомбардировщики бомбить Британию".

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