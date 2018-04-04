Полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в Калифорнии

Стрельба в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в США была открыта жительницей штата Калифорния по имени Насим Агдам. Об этом сообщила телекомпания Эй-би-си со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, женщина, которая после стрельбы покончила с собой, проживала в калифорнийском городе Риверсайд, а также в Сан-Диего. По предварительным данным, она не имела какого-либо отношения к компании YouTube.