В соцсетях появилось видео, на котором в интерьерах трапезной московского храма православный батюшка исполняет «Мурку»
В соцсетях распространилось видео, на котором в интерьерах трапезной московского храма, человек, одетый как православный батюшка, исполняет известную блатную песню «Мурка».
Позднее дьякон Андрей Кураев опознал в человеке, исполняющем песню, личного секретаря архиепископа Тираспольского Саввы архимандрита Венедикта Циркова.
Комментарии13
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ostapbey 04 апреля 2018 | 06:23
Мурку? Мурку и Гундяев не против...
Главное что не МЭЙку..
Под волынку..
Даже..
arye_11 04 апреля 2018 | 06:27
ostapbey:
Не то проблема, что они исполняют уголовные песни.
Как-то больше проблема, что они и действуют уголовными методами.
Не братия, а братва.
padun 04 апреля 2018 | 06:33
arye_11:
Небольшие скрепные шалости. Сразу вспомнилась "тематическая" частушка:
Как поп купчиху
Завалил в гречиху
И давай её сучить
Ажна голова стучит
ostapbey 04 апреля 2018 | 06:40
arye_11: токмо выгоды разве?
А может добрый люд ждет уже забавы про кишку последнего попа?
Которую еще Пушкин провидчески пророк .. или предрек..
В общем предвидел!
Даже.
ginbin_ 04 апреля 2018 | 06:24
С нетерпением ждём с гастролями в нашем городе.
anticolonel 04 апреля 2018 | 06:35
ginbin_: Двушечку? С другой стороны, вроде и не за что. Путина прогони не кричал, богородицу не поминал.
mordechai_blinchikov 04 апреля 2018 | 06:49
ginbin_С нетерпением ждём с гастролями в нашем городе.
: Солист:
Личный секретарь Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского архимандрит Венедикт (Цирков). Соответственно, глава застолья - архиепископ Савва. Большой любитель юных суворовцев, изгнанный за это Алексием и возвращенный и награжденный Кириллом.
Но служит Цирков в Москве. В храме Троеручицы на Каширском шоссе.
Это кормушка для Саввы - его "подворье".
ha12raz 04 апреля 2018 | 06:26
Денщик главпопа на явке спел партийный гимн органов, где служат.
piter_ug 04 апреля 2018 | 06:30
Для этого ведомства, как подотдела очистки мозгов ваты от мыслей, Мурка вполне подходит как застольная в пост.
putin_frend 04 апреля 2018 | 06:44
Да хрен с ним, с этим дурачком. Мне вот интереснее нафига такое кол-во церьквей строят, да ещё так быстро. Кто в них ходить-то будет лет через 10-20. Молодёжи они нахрен не нужны, а сегодняшний контингент к тому времени копыта откинет.
pionerka Зинаида Сацкая 04 апреля 2018 | 06:46
Священник тоже человек и имеет право на шутку, в том числе музыкальную . В том числе в трапезной. Лично мои чувства верующей этим не оскорблены. Только вот девчонки из Пусси Райот получили за музыкальную шутку реальные тюремные сроки. Надо Думе подумать над законом, который предписывал бы, в каких случаях можно обижаться на шутки, в каких нет.
ivan127_4 04 апреля 2018 | 06:48
Чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
ostapbey 04 апреля 2018 | 07:19
ivan127_4: ты до сих пор веришь в победу коммунизма?
Хоть во всем нонешнем русском мире?
Даже