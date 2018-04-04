В соцсетях появилось видео, на котором в интерьерах трапезной московского храма православный батюшка исполняет «Мурку»

В соцсетях распространилось видео, на котором в интерьерах трапезной московского храма, человек, одетый как православный батюшка, исполняет известную блатную песню «Мурка».

Позднее дьякон Андрей Кураев опознал в человеке, исполняющем песню, личного секретаря архиепископа Тираспольского Саввы архимандрита Венедикта Циркова.