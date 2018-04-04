Группа студентов ВШЭ недовольна позицией руководства факультета по поводу встречи с Дмитрием Песковым
Группа студентов Высшей школы экономики недовольна позицией руководства факультета коммуникаций, медиа и дизайна по поводу встречи с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Она состоялась в конце марта. Песков отвечал на вопросы по самым разным темам, а потом попросил не публиковать запись.
Руководитель программы «Журналистика» на факультете Сергей Корзун признал, что исходники записи удалили по просьбе чиновника. Студентка Екатерина Фисенко утверждает, что недовольным такой позицией намекают на проблемы с экзаменами.
В свою очередь Сергей Корзун утверждает, что студентам никто не угрожал. Он добавил, что встреча со студентами длилась больше двух часов, и руководство ответило на все заданные вопросы.
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max3446 04 апреля 2018 | 06:28
В результате пенсионной реформы на Украине без средств к существованию могут остаться более половины стариков. И для того, чтобы старики могли выживать, алиментное бремя однажды ляжет на плечи их детей.
Практически каждый месяц в течение последних 4-х лет Украина демонстрирует, что своего дна она ещё не достигла.
Как только кажется, что проседать дальше некуда, оказывается, что падение в пропасть каждый раз зависает в воздухе.
Об этом в очередной раз напомнил министр социальной политики Украины Андрей Рева, который намерен внести на рассмотрение законодательную инициативу о том, что дети должны платить алименты на содержание своих пожилых родителей.
«Я считаю, что в случае детей в отношении пожилых родителей должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», — сказал Рева.
то, что на Украине предлагают обсудить сейчас, является предпосылкой к полной или частичной отмене пенсий с заменой на алиментные обязательства.
Алименты вместо пенсий?! Украина, что дальше?
kazlevich1949 04 апреля 2018 | 06:43
Ну, таки сегодня в этом Мире фейков так уж устроено - простой алгоритм: кто первый сказал всякую... "фейк", тот и прав.
Песков... Песков большая умница, если бы он вчера не сказал, то что сказал в этой ВШЭ, то уверяю вас, что уже завтра бы его три четыре продвинутые феминистки Четвёртой Власти обвинили в непристойных домогательствах в далёком прошлом. (Слушаешь таких феминисток, за то что они прекрасно помнят, как их 10 лет назад за коленку иной трогал, то сразу создаётся впечатление, что это для них та-а-акая мораьная травма, что все эти 10 лет у них не было после "коленки" ни одного... ну этого)??? Четвёртая Власть рвётся верхом на фейках в Первую?