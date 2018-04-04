Вопрос освобождения военнопленных обсудит сегодня в Минске контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе

Ранее Киев заявил о готовность обменять 20 россиян на украинского режиссёра Олега Сенцова и других своих граждан, осуждённых в России.

Новый обмен военнопленными зависит не только от нашего желания и воли, но и от России, написала у себя в фейсбуке первый зампред Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По её словам, Киев готов передать россиян, осуждённых цитата «за нарушения украинского законодательства и участие в войне». В обмен Киев рассчитывает получить в том числе режиссёра Сенцова и анархиста Кольченко. Их осудили в России на 20 и 10 лет соответственно. По обвинению в подготовке терактов в Крыму. На Украине обоих считают узниками совести. Пару недель назад Сенцов – он в колонии Ямало-Ненецкого округа — сообщил о серьёзном ухудшении здоровья. В письме к сестре режиссёр признался: у него крошатся зубы и выпадают волосы. Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак после выборов передала Путину список 16ти политзаключённых, которых попросила помиловать. В нём Сенцов и Кольченко. Обмен пленными входит в повестку минской встречи, подтвердили Интерфаксу в самопровозглашённой Луганской народной республике. И сказали, что готовы к обмену с Киевом по формуле «всех на всех».

В конце прошлого года Киев и сепаратисты провели первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Украинской стороне передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — в общей сложности почти 240.