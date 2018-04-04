Британские химики не стали определять страну происхождения вещества «Новичок»
Представители лаборатории пояснили, что в их задачи это не входило.
Специалисты британской химической лаборатории Портон-Даун смогли подтвердить, что вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, относилось к классу «Новичок». О своей работе глава лаборатории Гэри Эйткенхед рассказал в интервью телеканалу Sky News. По его словам, для установления страны происхождения вещества одного химического анализа недостаточно – необходимы и другие данные. Ученый добавил, что его команда предоставила научную информацию правительству, которое с использованием других источников пришло к своему выводу.
Эйткенхед подчеркнул, что вещество крайне сложно в производстве и изготовить его можно лишь с привлечением ресурсов государства. Химик также добавил, что против «Новичка» нет антидота, и Скрипали не могли получить противоядия.
Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери расследуется следственным комитетом, — напомнил Владимир Путин в связи с выступлением Гэри Эйткенхеда. Президент также выразил надежду, что сегодня в ходе сессии исполкома ОЗХО будет принято окончательное решение по этому делу.
Комментарии6
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condor00 04 апреля 2018 | 06:30
Этот случай ещё раз убедительно доказывает ничтожность значения (или явную целенаправленность) специалистов в руках политики.
porvana_v_klochya 04 апреля 2018 | 06:37
Эхо, да всё эти спецы из Портон-Дауна прекрасно знают. И кто произвел, и кто применил. И как. Просто поставлена задача - любыми способами обвинить в этой провокации РФ. И бриты сейчас будут подгонять под решение этой задачи все результаты своих т. н. "расследований" и "исследований".
sekretniy_fizik 04 апреля 2018 | 06:53
porvana_v_klochya: Да все они определили. И страну и исполнителей. И то, что Россия не имеет к этому ни малейшего отношения, это заявление британских химиков только лишний раз подтверждает. В противном случае ( если бы это была Россия ) ор сейчас стоял бы до небес. А то ишь ты, они типа не стали определять страну происхождения ОВ. Ну да, это ведь никому не важно и не интересно, кто и где его ( это ОВ ) произвел.
grizzlybear 04 апреля 2018 | 06:47
Итак, что мы имеем:
1. Боевое отравляющее вещество класса " новичек"
2. Производитель - государство
3. Антидотов у британцев не существует
4. Потерпевшие выжили, а Юлия даже идет на поправку.
5. Виновный уже объявлен, дипломаты высланы
6. Сессия ОЗХО только сегодня вынесет какое-то решение
"Все чудесатее и чудесатее!"
wuwer 04 апреля 2018 | 06:49
))) Эту ключевую фразу перевели на вторые сутки?
Нет...её перевели правильно....на вначале переврали, вывернули наизнанку...
А вот когда извращённый смысл укрепился в мозгах аудитории... мелким шрифтом воспроизвели настоящую цитату
nsp 04 апреля 2018 | 07:17
Вопросы по существу. 1. Как анализировался газ? Обычно из пробы воздуха это делается, и его требуется некоторое количество прокачать. А здесь? 2. Каким методом устанавливалась структура? На ЯМР нет необходимого количества, масс-спектрометрия в данном случае покажет лишь молекулярную массу и осколки, ее можно применить для подтверждения, т.е. если ранее это соединение исследовалось. Вывод - вещество ранее анализировалось в Британии.
Вывод об участии государства вообще ни о чем. Вся самая сложная химия делается в частных фармацевтических компаниях, и получаются там не только лекарства. Иногда биологически активное вещество оказывается ядом. Лучшие фармкомпании на Западе. И причем здесь Россия?