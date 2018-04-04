Британские химики не стали определять страну происхождения вещества «Новичок»

Представители лаборатории пояснили, что в их задачи это не входило.

Специалисты британской химической лаборатории Портон-Даун смогли подтвердить, что вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, относилось к классу «Новичок». О своей работе глава лаборатории Гэри Эйткенхед рассказал в интервью телеканалу Sky News. По его словам, для установления страны происхождения вещества одного химического анализа недостаточно – необходимы и другие данные. Ученый добавил, что его команда предоставила научную информацию правительству, которое с использованием других источников пришло к своему выводу.

Эйткенхед подчеркнул, что вещество крайне сложно в производстве и изготовить его можно лишь с привлечением ресурсов государства. Химик также добавил, что против «Новичка» нет антидота, и Скрипали не могли получить противоядия.

Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери расследуется следственным комитетом, — напомнил Владимир Путин в связи с выступлением Гэри Эйткенхеда. Президент также выразил надежду, что сегодня в ходе сессии исполкома ОЗХО будет принято окончательное решение по этому делу.