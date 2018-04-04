Три человека получили ранения в результате стрельбы в штаб-квартире «Youtube» в американском Сан-Бруно
Нападавшей была женщина, личность которой полиция пока не раскрывает. После стрельбы она покончила с собой. Первые выстрелы раздались в кафетерии на открытом воздухе на территории штаб-квартиры.
Комментарии1
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cockeyed 04 апреля 2018 | 06:11
...после стрельбы она покончила с собой ...
У пиндосов все после стрельбы кончают с собой - зачем лишние свидетели произвола властей.