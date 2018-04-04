«Фейсбук» удалил более 270 аккаунтов, которые контролировались «Агентством интернет-исследований».
Это подтвердил глава соцсети Марк Цукерберг. Российское агентство, которое в прессе называют «фабрикой троллей», в США обвиняют в оказании влияния на президентские выборы.
Комментарии3
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aorswen 04 апреля 2018 | 05:12
Рувинский, ты то собираешься этих (м)чудаков с эха зачистить? Ну позорище просто все эти "патрики"
danko1 04 апреля 2018 | 05:18
aorswen: Эти дебилы-портянки уже оставляют более половины комментариев.
Превратили сайт в помойку. А теперь этих мерзавцев, продающих и предающих Россию и россиян, защищающих воров и беззаконие, еще и стукачами сделают, повысив зарплату.
Рувинский даже на матерные ники внимания не обращает, даже на хамство портянок в отношении ААВ, не говоря уже о хамстве и мате в отношении обычных комментаторов.
antimrakobes 04 апреля 2018 | 05:21
aorswen: Видимо они им нужны...