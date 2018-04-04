Сегодня истекает срок ответа мессенджера «Телеграм» на требование РКН предоставить ключи декодирования.
Накануне руководитель
международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что «Телеграм» уведомил ведомство о невыполнимости требований ФСБ.
Комментарии1
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anemon 04 апреля 2018 | 05:17
Не уступайте охранке, Павел Дуров! Мы переживем.