Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок».
К такому выводу пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне. При этом директор лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что специалисты не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России. В интервью Sky News он пояснил, что такой задачи перед лабораторией и не ставилось.
Комментарии3
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condor00 04 апреля 2018 | 05:17
За словом пусть эти западные "демократы" с их "ценностями" не забудут вернуть на место дверь и гречку. И всё это ещё и с учётом инфляции.
cockeyed 04 апреля 2018 | 05:24
Опять эхомудаков лукавит: - было сказано, что отравление не имеет российский след, об чём было сообщено пиндосами всем хомякам мира! Пора Венедиктову сменить фамилию на Венядебилов! Хомячки сейчас ждут новую методичку, а до её поступления им выход на сайт редакция эхомудаков запретила!
j_partizan 04 апреля 2018 | 05:24
Зачем выяснять где было изготовлено отравляющее вещество, если это известно ещё до отравления?