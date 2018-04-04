Три человека госпитализированы в результате вооруженного нападения на штаб-квартиру Youtube.
По данным полиции калифорнийского Сан-Бруно, стрельбу открыла неизвестная женщина, которая покончила с собой. О случившемся проинформирован президент Трамп. Консульский отдел российского посольства в Вашингтоне сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших россияне. По неподтвержденным данным, речи о теракте не идет.
Комментарии1
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cockeyed 04 апреля 2018 | 05:20
Что опять? Дык так оно и не прекращалось! В Пиндостане ежесекундно совершаются убийства и незаконные применения огнестрельного оружия - это же центр демократии!