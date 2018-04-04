К поиску экстремистского и террористического контента в соцсетях, возможно, подключат «народные дружины.»
Их планируется создать из числа
интернет-активистов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы думского комитета по безопасности, единоросса Анатолия Выборного, который разработал соответствующий законопроект.
Комментарии9
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sim202_ 04 апреля 2018 | 04:16
Белые повязки на рукава выдавать будут?
danko1 04 апреля 2018 | 05:00
sim202_: Портянок подключат. Самых активных дебилов.
Страна доносчиков. Ничему прошлый опыт не научил.
niknik 04 апреля 2018 | 04:23
Ой, прям вся страна экстремистким контентом у нас завалена, даже правоохранители с их высокой зарплатой не справляются и молчу про Роскомнадзор.
Бабушек ещё на скамеечках подключите. Да и детские сады в ряды помощников тоже запишите - там оч. активные ребята, прямо горят желанием такой работы! ))
fr_perren 04 апреля 2018 | 04:33
да недавно фотографию с парада победы признали экстремистской, хоть она в учебники истории есть.Страна павликов Морозовых,а как же враги кругом
anemon 04 апреля 2018 | 04:49
Виртуальные штурмовики. Только путин смог додуматься.
greeg1 04 апреля 2018 | 04:55
А чё их ловить. Их же каждый день по телевизору показывают.
rena1960 04 апреля 2018 | 04:56
Надо понимать:придадут законодательный статус "ольгинским"интернет-активистам...,будут теперь-"народные дружинники"...
alger 04 апреля 2018 | 05:02
мечта страны дураков
половина сидит, половина стучит, узбеки охраняют
vaka257 04 апреля 2018 | 05:08
Их планируется создать из числа интернет-активистов.
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Проще говоря, из портянок сделают и стукачей...