Китай будет жаловаться в ВТО на американские меры в области протекционизма.

Об этом заявляет МИД КНР. Ранее минкоммерции КНР заявило, что Китай даст зеркальный ответ на введения Соединенными штатами новых пошлин на китайские товары. США накануне опубликовали список из 1,3 тыс китайских товаров, которые будут облагаться новыми 25-ти процентными пошлинами. Среди прочего в списке значатся китайские автомобили, локомотивы, станки, химикаты, телекоммуникационное оборудование и медицинские приборы.