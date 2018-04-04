СК проверяет сообщения о том, что органы опеки в Екатеринбурге вымогают деньги за усыновление.
Как сообщается на сайте Свердловского управления СК, поводом для проверки стала публикация в The Insider. По сведениям издания, в Орджоникидзевском районе города чиновники требуют по несколько десятков тысяч рублей за усыновление одного ребенка. Кроме того, The Insider пишет о фактах обналичивания денежных средств, выделяемых сиротам, а также о продаже их жилья.
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