СК  проверяет сообщения о том, что органы опеки в Екатеринбурге вымогают деньги за  усыновление.

Как сообщается на сайте Свердловского управления СК, поводом для проверки стала публикация в The Insider. По сведениям издания, в Орджоникидзевском районе города чиновники требуют по несколько десятков тысяч рублей за усыновление одного ребенка. Кроме того, The Insider пишет о фактах обналичивания денежных средств, выделяемых сиротам, а также о продаже их жилья.