Россия может запросить в США аккредитацию на других дипломатов взамен высланных.
Об этом ТАСС заявил представитель американского госдепа. По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что Москва тоже примет новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из России.
Комментарии2
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rktq 04 апреля 2018 | 04:48
Ладно, все достаточно! палками помахали! идем пить пиво.
Что пиндосы совершенно ослепли без шпионских глаз в России...Бом не справляется.
ionessi 04 апреля 2018 | 04:52
Ну и зачем был весь этот цирк с конями? Неужели и вправду думали, что перед выборами это процент за Путина снизит????