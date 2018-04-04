Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении Скрипалей.
Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, теорию британской стороны о причастности России к инциденту в Солсбери подтвердить невозможно. Песков посетовал на то, что «эта история долгая, маразм зашел слишком далеко и моментально не кончится». Накануне британская лаборатория в Портон-Дауне подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», но специалисты не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России. Директор лаборатории пояснил, что такой задачи и не ставилось.
Комментарии14
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sim202_ 04 апреля 2018 | 04:20
Мало ли, что считает секретарша с усами.
“Эти русские непредсказуемы. Они уморили своих крестьян голодом. Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать электростанции. Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности. У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно. Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку. Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завел. Но Ленина они успешно отравили. Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес. Так что если мы можем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально-устаревшей продукции. Они уничтожают у себя кибернетику и генетику – тем лучше для нас, мы будем продавать им семена и электронные устройства. Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны…” Уинстон Черчилль.
idruker 04 апреля 2018 | 04:32
sim202_: черчилль этого не говорил и не мог сказать
gригорьич 04 апреля 2018 | 04:51
idruker: фейк восьмилетней давности http://www.polit.ru/article/2013/01/29/al290113/
rktq 04 апреля 2018 | 04:34
О как директор, бабу сколиозную подставил..Она то в речи гневной своей на тебя директор ссылалась..
ha12raz 04 апреля 2018 | 04:35
Насрали и требуют извинений.....видите ли, хозяева не присутствовали при сем процессе.
fr_perren 04 апреля 2018 | 04:42
А вот если докажут? Все таки в Британии следователи не чета нашим бастрыкиным. Они там всё в папочки складывают и химатаки в Сирии, и Украину с МН17, и Литвиненко, и Ралдугиных, и кокаин..."Усами клянусь"- уже ни катит, не верят.
fessgray 04 апреля 2018 | 04:42
песков опять пургу несет?! :-))))
begly_ 04 апреля 2018 | 04:53
А Россия у них кто, Путин что ли?
rktq 04 апреля 2018 | 04:53
Зазвучали голоса политиков Европы..
Англии "...стоило сперва предъявить доказательства причастности РФ к делу Скрипаля, прежде чем призывать другие страны к ответным мерам."
близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет
idruker 04 апреля 2018 | 05:20
rktq: не ври и не передергивай. Читай внимательнее первоисточники
nemes 04 апреля 2018 | 04:55
Да всё англиканам известно, а дезу они запустили намерено, чтобы потом посильнее ахнуть.
alger 04 апреля 2018 | 04:58
произошло то чего мир так боялся
ядренная кнопка попала в руки уркагана
чего мир не ожидал так это ликованья народа на своих поминках
а вы говорите - усы
realtor_igor 04 апреля 2018 | 04:59
Только после отсоса рашкой у дохлой мартышки.
pikol 04 апреля 2018 | 05:30
По мнению Пескова ,наверное ,и убийство Литвиненко бравыми российскими ребятами, тоже только теория, несмотря на все доказательства.