Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении Скрипалей.

Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, теорию британской стороны о причастности России к инциденту в Солсбери подтвердить невозможно. Песков посетовал на то, что «эта история долгая, маразм зашел слишком далеко и моментально не кончится». Накануне британская лаборатория в Портон-Дауне подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», но специалисты не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России. Директор лаборатории пояснил, что такой задачи и не ставилось.