«Гугл» оказывает поддержку пострадавшим в результате стрельбы в штаб-квартире Youtube.
Об этом говорится в письменном заявлении гендиректора «Гугл» Сундара Пичаи. По его словам, компания активно сотрудничает со следствием.
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Об этом говорится в письменном заявлении гендиректора «Гугл» Сундара Пичаи. По его словам, компания активно сотрудничает со следствием.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
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