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04:04, 04 апреля 2018

«Гугл» оказывает поддержку пострадавшим в результате стрельбы в  штаб-квартире Youtube.

Об этом говорится в письменном заявлении гендиректора «Гугл» Сундара Пичаи. По его словам, компания активно сотрудничает со следствием.

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