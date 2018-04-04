Сотрудники полиции обследовали штаб-квартиру «Ютьюб» в калифорнийском Сан-Бруно.

Как сообщил шеф городской полиции Эд Барберини, новых угроз безопасности нет. Накануне на штаб квартиру было совершено вооруженное нападение. Женщина, открывшая огонь, по предварительным данным, действовала в одиночку и покончила с собой. При ней был найден пистолет. Шеф полиции при этом не стал комментировать информацию в СМИ, о том что инцидент был вызван неким конфликтом или ссорой на бытовой почве и с терроризмом не связан. По его словам, расследование продолжается. Начальник полиции также уточнил, что огнестрельные ранения в результате инцидента получили три человека, они госпитализированы.