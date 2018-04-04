КДК РФС сегодня рассмотрит инцидент с участием нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче с «Анжи».
Как сообщил РИА председатель КДК Артур Григорьянц, поводом стала ненормативная лексика Смолова, которая попала в телетрансляцию. Позже у себя в Twitter, футболист извинился за несдержанность, а вице-премьер Виталий Мутко посоветовал журналистам не заострять внимание на этом инциденте.
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