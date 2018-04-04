За надругательства над воспитанниками интерната в Челябинске ответят соцработники.
Именно против них СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. Как сообщает прокуратура УФО, по результатам проверки, четверо виновных, в том числе руководители управления соцзащиты, отдела опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор школы-интерната уволен.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
all_seeing74 04 апреля 2018 | 03:58
Выговор , оно конечно страшное наказание!!( теперь они никогда в жизни!!...(((