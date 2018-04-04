За надругательства над воспитанниками интерната в  Челябинске ответят соцработники.

Именно против них СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. Как сообщает прокуратура УФО, по результатам проверки, четверо виновных, в том числе руководители управления соцзащиты, отдела опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор школы-интерната уволен.