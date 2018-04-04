Суд над россиянином Петром Левашовым в США продлится не менее двух лет.
Так считает его адвокат Игорь Литвак. В Штатах гражданина России обвиняют в киберпреступлениях. Если Левашова признают в США виновным, ему может грозить до 50 лет заключения. Россиянин был задержан по запросу США в Испании в апреле 2017 года и впоследствии выдан американским властям.
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