«Фейсбук» удалил более 270 аккаунтов, которые контролировались «Агентством интернет-исследований».
Это подтвердил глава соцсети Марк Цукерберг. Российское агентство, которое в прессе называют «фабрикой троллей», в США обвиняют в оказании влияния на президентские выборы. Как сообщил на своей странице в соцсети сам Цукерберг, аккаунты были удалены «не из-за контента», а потому что они «контролировались Агентством. «Мы больше не хотим видеть их в «Фейсбуке» или где-либо в мире», — пишет Цукерберг.
Комментарии4
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sparky 04 апреля 2018 | 03:22
Ага, значит на Эхе количество фабричных дебилоидов резко прибавится..
Рувинский их прямо таки пестует, особенно любит аватарки с матерками.
dude_lebowsky 04 апреля 2018 | 03:50
Кто бы их ещё отсюда удалил.
opiatnovyi63 04 апреля 2018 | 03:58
Пригожинские сорняки живучи, вылезут в другом месте. .
kukrynx 04 апреля 2018 | 03:59
Где же они теперь харчеваться будут, если везде их попрут?