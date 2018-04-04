Великобритания по-прежнему не предоставляет Москве данных по «делу Скрипалей.
То же касается смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне. Российский посол Александр Яковенко обратил внимание на невыполнение Великобританией своих международных обязательств по Венской конвенции.
Комментарии5
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monik_7 04 апреля 2018 | 03:25
Государство, которое поставило себя вне закона не имеет права требовать соблюдения к себе международных обязательств
zollendorf 04 апреля 2018 | 03:31
Все данные будут предоставлены в суде.
А до суда уличенного в преступлении, после как уведомят в чем его подозревают, просто запирают в обезьяннике и вряд ли следователи докладывают ему о каждом шаге и этапе хода расследования.
rktq 04 апреля 2018 | 04:02
zollendorf: /Все данные будут предоставлены в суде./
Это когда рак на горе свистнет, наверное.
anatolr 04 апреля 2018 | 03:34
//Российский посол Александр Яковенко обратил внимание на невыполнение Великобританией своих международных обязательств по Венской конвенции.//
Рашка-говняшка (#цитата) нарушила, например, Будапештский меморандум и решение арбитража по делу ЮКОСа. Теперь, когда ее посылают - НУЖНО СМИРИТСЯ!!!
Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе.
Посол, можешь принять мельдония!!!
Anatoлий - сосед Госдепа
opiatnovyi63 04 апреля 2018 | 04:04
Когда нибудь слышали,чтобы подозреваемого в серьёзном преступлении допускали к следствию?