Великобритания по-прежнему не предоставляет Москве данных по «делу Скрипалей.

То же касается смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне. Российский посол Александр Яковенко обратил внимание на невыполнение Великобританией своих международных обязательств по Венской конвенции.