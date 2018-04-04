Стрельба в штаб-квартире «Ютьюб» в Сан-Бруно не имеет отношения к терроризму.

По сведениям Эй-би-си, инцидент был вызван неким конфликтом или ссорой на бытовой почве. По данным полиции в результате происшествия ранены четыре человека, медики подтверждают госпитализацию троих. Женщина, которая, предположительно, открыла огонь, покончила с собой. В штаб-квартире Youtube работают более 1,7 тыс. человек. Сан-Бруно расположен примерно в 20 км к югу от Сан-Франциско.