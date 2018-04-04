Аккаунты Федерального агентства новостей в «Фейсбуке» и «Инстаграме» заблокированы.
В сообщении связанного с т.н. «фабрикой троллей» агентства говорится, что никаких оснований для блокировки не было, и ФАН расценивает действия Facebook и Instagram как политическую цензуру.
Комментарии1
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liquidsky__ 04 апреля 2018 | 02:22
Крепко Цукерберга за яйки прихватили