Один из крупнейших инвесторов Facebook Скотт Стрингер потребовал отставки главы соцсети Марка Цукерберга.

В интервью CNBC, руководитель фонда, владеющего акциями ФБ на 1 млрд долларов сказал, что Цукерберг должен нести ответственность за масштабную утечку персональных данных 50-ти миллионов пользователей. По его мнению, место Цукерберга в руководстве компанией должен занять независимый управляющий.