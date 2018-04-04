Авиавласти России и Таджикистана сегодня попробуют снять разногласия по полетам в Москву и Новосибирск.
Минтранс с 5 апреля Отозвал у авиакомпаний «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» разрешения на выполнение полетов из Душанбе и Худжанда в эти российские города. В
министерстве подчеркивали, что это зеркальная мера. Ранее таджикская сторона отказалась подтверждать заявки на полеты в республику авиакомпании «Уральские авиалинии», а также отозвала еще у нескольких российских перевозчиков ранее выданные допуски к рейсам.
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