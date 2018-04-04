Дональд Трамп распорядился предоставить странам Балтии военную помощь на $170 млн.
Как сообщается на сайте Белого дома, $100 млн пойдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов и $70 млн – на проведение учений и доставку оборудования.
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Как сообщается на сайте Белого дома, $100 млн пойдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов и $70 млн – на проведение учений и доставку оборудования.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
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