Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок».
К такому выводу пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне. При этом директор лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что специалисты не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России. В интервью Sky News он пояснил, что такой задачи перед лабораторией и не ставилось.
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