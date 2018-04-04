Три человека госпитализированы в результате вооруженного нападения на штаб-квартиру Youtube.

По данным полиции калифорнийского Сан-Бруно, стрельбу открыла неизвестная женщина, которая проникла в здание с черного хода. Она мертва. В полиции не исключают, что она покончила с собой. Информацией о возможных сообщниках в правоохранительных органах не располагают. Здание оцеплено, в нем идут обыски. О случившемся проинформирован президент Трамп. Консульский отдел российского посольства в Вашингтоне сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.