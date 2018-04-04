Принцу Филиппу сегодня предстоит плановая операция на тазобедренном суставе.
Супругу королевы Великобритании Елизаветы 96 лет. Как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, Герцог Эдинбургский госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне. Елизавета Вторая вышла замуж за Филипа в 1947 году. Он старейший в британской истории принц-консорт.
Комментарии3
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fresh_breeze 04 апреля 2018 | 01:38
Ещё побегает.
Гречкой его только в больнице не кормите, вы её там у себя в Британии готовить не умеете.
xxxapek 04 апреля 2018 | 02:08
fresh_breeze:
Приходится отдать должное - на этот раз смешно
sokal123 04 апреля 2018 | 02:02
ОХ ОХ Ох ! бедный принц.