Принцу Филиппу сегодня предстоит плановая операция на  тазобедренном суставе.

Супругу королевы Великобритании Елизаветы 96 лет. Как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, Герцог Эдинбургский госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне. Елизавета Вторая вышла замуж за Филипа в 1947 году. Он старейший в британской истории принц-консорт.