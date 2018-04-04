Нижегородская ИК №2 подала в суд на Марию Алехину и издание «Собеседник».
Как передает МЕДИАЗОНА, в исправительном учреждении недовольны публикацией участницы Pussy Riot об условиях труда заключенных. Истец потребовал признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и обязать Алехину с «Собеседником» распространить ее опровержение.
Комментарии1
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fatti 04 апреля 2018 | 01:47
Ну вот,оказывается у нас вообще нет принудительного труда заключенных.
Извинись и покайся Машенька. Пиши и говори только голую правду о курортхах
за колючей проволокой.а то и сама за "не правду" можешь попасть туда,не дай Бог.