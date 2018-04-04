СК предъявил новое обвинение бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову.

На этот раз ему инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Что конкретно имеется в виду, ТАСС не уточняет. Ранее Гамидову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере По этому делу также проходят еще несколько бывших дагестанских чиновников.