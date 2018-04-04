СК предъявил новое обвинение бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову.
На этот раз ему инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Что конкретно имеется в виду, ТАСС не уточняет. Ранее Гамидову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере По этому делу также проходят еще несколько бывших дагестанских чиновников.
Комментарии2
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neon999 04 апреля 2018 | 01:35
СК - это средство расправы. Пауки в банке жрут друг друга из-за бабла или власти.
Никаким правосудием в России и не пахнет, нечего дурить людям голову. Мафиози рулят страной, и «закон» у них бандитский.
sokal123 04 апреля 2018 | 02:00
neon999: Лучше сразу к стенке . Там клейма ставить негде. Все бандиты ,воры и убийцы.